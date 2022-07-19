RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США мають намір запустити супутники для відстеження ракетних загроз

Фото: США мають намір запустити супутники для відстеження ракетних загроз (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Агентство космічного розвитку США (SDA) оголосило про плани запуску 28 супутників, завданням яких стане спостереження за запусками гіперзвукових ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.

Космічні системи планується запустити на орбіту в квітні 2025 року, на їх створення може бути витрачено понад 1,3 млрд доларів.

Угоди укладені з командами під керівництвом компаній L3Harris Technologies і Northrop Grumman Strategic Space Systems. Кожна угода включає сегмент пускових послуг для підготовки до запуску і наземний сегмент для експлуатації та підтримки.

Компанії повинні створити по два літаки з 7 космічними апаратами на кожне судно - 14 супутників від кожного виконавця, в цілому 28 супутників в чотирьох літаках - для збору інфрачервоних даних і забезпечення мережевого зв'язку.

"Ці прототипи будуть забезпечувати глобальні і постійні індикацію, виявлення, попередження, відстеження та ідентифікацію звичайних і сучасних ракетних загроз, включаючи гіперзвукові ракетні системи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, законопроект про оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає 1 млрд доларів в рамках ініціативи з безпеки України. Допомога була збільшена на 700 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америкиракетный удар