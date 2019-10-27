США мають намір вийти з Договору про відкрите небо

Президент США Дональд Трамп підписав документ про намір Сполучених Штатів вийти з Договору про відкрите небо. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, до теперішнього часу точно не відомо, чи прийнято в Білому домі остаточне рішення про вихід з договору.

Одне з джерел газети уточнило, що в даний час тривають консультації з цього питання.

Нагадаємо, голова комітету Палати представників з міжнародних справ Еліот Енгель направив у зв'язку з можливими планами США вийти з Договору щодо відкритого неба лист з протестом раднику президента з нацбезпеки Роберту О Брайєну. Енгель підкреслив, що вихід США з договору принесе користь тільки Росії, а також зашкодить партнерам і їх інтересам у сфері національної безпеки.

Голова комітету Конгресу також вважає, що це може розділити трансатлантичний альянс і підірве впевненість у надійності Сполучених Штатів як стабільного і передбачуваного партнера.

Раніше повідомлялося, що комітет палати представників Конгресу по збройним силам збирається заборонити США виходити, призупиняти або розривати Договір про відкрите небо.