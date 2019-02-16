У США мають намір створити зону безпеки на кордоні Сирії і Туреччини, - WP

Пентагон працює над планом

В США планируют создать зону безопасности на северо-востоке Сирии, на границе с Турцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post (WP).

Так, Пентагон хочет направить около 1500 солдат из стран ЕС на северо-восток Сирии и если это произойдет, США сохранят там около 200 военных, пишет газета. Военный контингент защитит курдов на границе с Турцией и будет бороться с ИГ.

Отметим, ранее Линдси Грэм сообщал, что Вашингтон требует от своих союзников в Европе направить около 1500 солдат на сирийско-турецкую границу.

Напомним, ранее сообщалось, что во вторник, 8 января в Анкаре (Турция) состоялись переговоры между американскими и турецкими должностными лицами.

В издании отметили, что после встречи представитель Совета национальной безопасности Вашингтона заявил, что обе стороны провели "продуктивную дискуссию".