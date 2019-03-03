США мають намір створити коаліцію для мирної зміни влади у Венесуелі

Сполучені Штати хочуть об'єднати підтримку для мирного переходу влади

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США имеют планы по формированию коалиции, которая должна будет сменить власть в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Болтон сообщил, что США хотят объединить поддержку мирного перехода власти в Венесуэле.

"Мы пытаемся объединить поддержку мирного перехода власти от Мадуро к Хуану Гуайдо, которого мы признаем президентом", - заявил советник президента США.

Также он отметил, что они хотели бы видеть широкую коалицию, чтобы сменить весь коррумпированный режим в стране.

"Я хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро, заменить весь коррумпированный режим. Именно это мы и пытаемся сделать", - добавил Болтон.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США ввели дополнительные санкции против Венесуэлы. США включили шесть человек в свои санкционные списки, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса, начальника полиции штата Тачира Кристиана Моралеса Самбрано.