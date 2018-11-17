США мають намір зберігати санкції проти Росії до повернення Криму

Фото: засідання комісії (twitter.com/PavloKlimkin)

Американська сторона заявила про підтримку політики невизнання анексії Криму

Сполучені Штати Америки мають намір зберігати санкції проти Росії до повернення анексованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Комісії стратегічного партнерства Україна-США, опубліковану на сайті посольства України.

Повідомляється, що на засіданні комісії США підтвердили прихильність підтримці санкцій щодо Росії за агресію проти України, поки РФ повністю не виконає мінські домовленості і не поверне контроль над Кримом. Американська сторона також заявила про підтримку політики невизнання анексії Криму.

Крім того, Вашингтон засуджує агресивні дії Росії проти міжнародних морських перевізників в Чорному і Азовському морях.

"Обидві сторони підкреслили, що агресивна діяльність Росії в Азовському морі створила нові економічні, соціальні та екологічні загрози для цілого азово-чорноморського регіону", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вашингтон виступає за розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі для імплементації мінських угод.

Крім того, у спільній заяві зафіксована підтримка США вступу України до НАТО.