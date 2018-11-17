ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

США мають намір зберігати санкції проти Росії до повернення Криму

Новини » Політика    17.11.2018 - 13:43
США мають намір зберігати санкції проти Росії до повернення Криму
Фото: засідання комісії (twitter.com/PavloKlimkin)

Американська сторона заявила про підтримку політики невизнання анексії Криму

Сполучені Штати Америки мають намір зберігати санкції проти Росії до повернення анексованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Комісії стратегічного партнерства Україна-США, опубліковану на сайті посольства України.

Повідомляється, що на засіданні комісії США підтвердили прихильність підтримці санкцій щодо Росії за агресію проти України, поки РФ повністю не виконає мінські домовленості і не поверне контроль над Кримом. Американська сторона також заявила про підтримку політики невизнання анексії Криму.

Крім того, Вашингтон засуджує агресивні дії Росії проти міжнародних морських перевізників в Чорному і Азовському морях.

"Обидві сторони підкреслили, що агресивна діяльність Росії в Азовському морі створила нові економічні, соціальні та екологічні загрози для цілого азово-чорноморського регіону", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вашингтон виступає за розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі для імплементації мінських угод.

Крім того, у спільній заяві зафіксована підтримка США вступу України до НАТО.

 

У Європарламенті закликали посилити санкції проти РФ через Азовське море Прем'єр Італії закликав скасувати санкції ЄС проти Росії
Теми: Санкції проти РФ
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКримСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся