США мають намір знизити вплив РФ і Китаю у Східній Європі

США хотять посилити опір РФ і КНР у торгівлі, енергобезпеки та у сфері права

Во внешнеполитическом ведомстве США сообщили, что Майк Помпео отправляется 11 февраля 2019 с визитами в Венгрию, Словакию и Польшу для проведения политических переговоров в которых США стремятся снизить влияние РФ и Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал, что из-за недостаточной активности США в Центральной Европе произошел вакуум, который был охотно заполнен Китаем и РФ.

"Будет убеждать союзников усилить сопротивление России и Китаю по широкому спектру направлений - в торговле, энергобезопасности и правовых основах государства", - рассказал чиновник.

Также США намерены бороться за "позитивное влияние" в регионе как в Венгрии, так и в Словакии и Польше, где послание Помпео будет одинаковым.

"Мы ожидаем, что те, кому помогают США, не будут оказывать поддержку нашим соперникам. Обязанность союзников - охранять свободу в Европе", - рассказали в Белом доме.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Помпео призвал ужесточить санкции против Ирана. По его словам, что этот шаг нужно предпринять, чтобы бороться с ракетной программой Тегерана.