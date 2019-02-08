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Помпео закликав посилити санкції проти Ірану

Новини » Політика    08.02.2019 - 06:55
Помпео закликав посилити санкції проти Ірану
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США заявляють, що Іран порушує приписи Радбезу ООН

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео закликав посилити санкції проти Ірану з-за розробки Тегераном нових ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Помпео.

За його словами, цей крок потрібно зробити, щоби боротися з ракетною програмою Тегерану.

"Останній запуск ракети Іраном знову доводить, що Іран не робить нічого для зупинки ракетної програми", - заявив Помпео.

Він також вважає, що Тегеран ігнорує приписи Ради Безпеки ООН і розширює свої можливості в частині балістичних ракет.

"Ми повинні відновити більш жорсткі міжнародні обмеження, щоб стримати ракетну програму Ірану", - підкреслив держсекретар.

Помпео закликав посилити санкції проти Ірану

Нагадаємо, Іран продемонстрував нову балістичну ракету класу "земля-земля" "Дезфул" дальністю дії до 1000 км. Генерал Мохаммад Алі Джаафарі заявив, що це відповідь на дії США і ЄС, які ввели проти Ірану санкції.

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