Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США заявляють, що Іран порушує приписи Радбезу ООН

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео закликав посилити санкції проти Ірану з-за розробки Тегераном нових ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Помпео.

За його словами, цей крок потрібно зробити, щоби боротися з ракетною програмою Тегерану.

"Останній запуск ракети Іраном знову доводить, що Іран не робить нічого для зупинки ракетної програми", - заявив Помпео.

Він також вважає, що Тегеран ігнорує приписи Ради Безпеки ООН і розширює свої можливості в частині балістичних ракет.

"Ми повинні відновити більш жорсткі міжнародні обмеження, щоб стримати ракетну програму Ірану", - підкреслив держсекретар.

Нагадаємо, Іран продемонстрував нову балістичну ракету класу "земля-земля" "Дезфул" дальністю дії до 1000 км. Генерал Мохаммад Алі Джаафарі заявив, що це відповідь на дії США і ЄС, які ввели проти Ірану санкції.