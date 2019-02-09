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США мають намір знизити вплив РФ і Китаю у Східній Європі

Новини » Політика    09.02.2019 - 11:40
США мають намір знизити вплив РФ і Китаю у Східній Європі
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

США хотять посилити опір РФ і КНР у торгівлі, енергобезпеки та у сфері права

У зовнішньополітичному відомстві США повідомили, що Майк Помпео відправляється 11 лютого 2019 з візитами в Угорщину, Словаччину та Польщу для проведення політичних переговорів в яких США прагнуть знизити вплив РФ і Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Високопоставлений чиновник Білого дому розповів, що із-за недостатньої активності США в Центральній Європі стався вакуум, який був охоче заповнений Китаєм і РФ.

"Буде переконувати союзників посилити опір Росії і Китаю по широкому спектру напрямів - в торгівлі, енергобезпеці та правових основах держави", - розповів чиновник.

Також США мають намір боротися за "позитивний вплив" в регіоні як в Угорщині, так і в Словаччині та Польщі, де послання Помпео буде однаковим.

"Ми очікуємо, що ті, кому допомагають США, не будуть надавати підтримку нашим суперникам. Обов'язок союзників - охороняти свободу в Європі", - розповіли в Білому домі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Помпео закликав посилити санкції проти Ірану. За його словами, цей крок потрібно зробити, щоб боротися з ракетною програмою Тегерана.

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