RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Контрабанда по почте. Жители Киевской области отправляли раритет в США

Фото: икона "Богоматерь Тихвинской" (Киевская таможня)
Автор: Елена Черкасец

Древнюю икону "Богоматери Тихвинской" пытались вывезти из Украины в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую таможню в Facebook.

Отправитель из украинского города Покров в международной почтовой отправке задекларировал святыню конца ХІХ-начала ХХ века как "фурнитуру" и "оценил" в 1400 гривен.

Эксперты из Национального художественного музея Украины определили, что обнаруженная таможенниками икона имеет культурную и историческую ценность.

"Это "Богоматерь Тихвинская", изготовленная мастерами большого борисовского иконописного промысла Слобожанщины, который сейчас считается историко-культурным явлением. Подобное изображение Богородицы было своеобразной визитной карточкой украинской Борисовки (теперь Брянская область РФ - ред.)", - объясняют в Киеве.

Предметы, составляющие национальное, историческое или культурное достояние украинского народа, запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях.

Киевские таможенники разоблачили попытку незаконной пересылки, которая направлялась в США и составили протокол о нарушении таможенных правил, а икону - изъяли.

Также в Киевской области разоблачены супруги, которые занимались незаконной переправкой в США старинных монет Римской империи и Крымского ханства.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры двум жителям Киевщины поставлено в известность о подозрении по факту контрабанды культурных ценностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 УК Украины).

По данным следствия, супруги из г. Фастова через оператора международных почтовых отправлений незаконно отправили в США старинные монеты под видом документов.

По заключению экспертов, подозреваемые отправили 210 монет Римской империи и Крымского ханства. Они составляют коллекцию археологических предметов первой половины I века н.э.-XVI век н.э. и относятся к культурным ценностям.

В ходе таможенного досмотра обнаружены скрытые от таможенного контроля культурные ценности.

Во время обыска по месту жительства супруги выявлены и изъяты значительное количество древних монет, мобильные телефоны, сим-карты и доказательства осуществления международных отправлений.

Напомним, в Закарпатской области украинские таможенники обнаружили партиютабака в газовой автоцистерне.

В Киеве разоблачили канал контрабанды, злоумышленники возили наркотики под видом косметики .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Контрабанда