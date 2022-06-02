США наклали санкції на яхти Путіна

Повідомляється, що санкції введено відносно яхт Graceful під прапором Російської Федерації і Olympia під прапором Кайманових островів. Управління контролю за іноземними активами США визначило їх як пов'язані з Путіним.

Під санкції також потрапили пов'язані з ним компанії, які залучені до управління цими яхтами, - Ironstone Marine Investments, JSC Argument і O'neill Assets Corporation.

Що відомо про яхти Путіна

Яхта Graceful ("витончена "або" граціозна") довжиною 82 метри була спущена на воду в 2014 році. На ній є басейн, вертолітний майданчик, два поверхи апартаментів, гостьових кают і віталень. Вартість оцінюється в 100 млн доларів.

Суперяхта Olympia має довжину 57 метрів, імовірно, була подарована олігархом Романом Абрамовичем в 2005 році. Входить в топ-100 найбільших яхт у світі. На ній є кілька катерів для прогулянок, каюти оброблені червоним деревом і позолочені.