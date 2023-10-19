США наложили вето на резолюцию ООН по прекращению огня между Израилем и Сектором Газа

Резолюция, автором которой является Бразилия, имела широкую поддержку и осуждала любое насилие против мирного населения, включая "отвратительные террористические атаки ХАМАС" против Израиля.

По результатам голосования в Совбезе ООН, 12 членов проголосовали "за", США - "против", а Россия и Великобритания воздержались.

Голосование "против" любого из пяти постоянных членов Совбеза (Китай, Франция, РФ, Британия и США) останавливает действие любого мероприятия, вынесенного на его рассмотрение.

Отмечается, что США должны будут объяснить свое право вето Генеральной ассамблеи ООН, состоящей из 193 членов в течение 10 рабочих дней.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Совбез ООН должен дать возможность текущим дипломатическим усилиям, в том числе президенту США Джо Байдену, сначала "выяснить больше фактов на месте". Она также раскритиковала резолюцию за то, что она "не подчеркивает право Израиля на самооборону"

Она добавила, что Байден находится в регионе и участвует в дипломатии, надеясь защитить гражданских лиц, обеспечить освобождение заложников и "предотвратить распространение конфликта".

Визит Байдена в Израиль

Президент США Джо Байден совершает визит Израиля на фоне растущего беспокойства вокруг конфликта - не в последнюю очередь из-за удара по больнице в Секторе Газы, в результате которого, по официальным данным, погибли по меньшей мере 500 палестинцев.

При этом Байден уверен, что удар по больнице нанес не Израиль.

Напомним, что по данным СМИ, Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на 10 млрд долларов.

При этом возникли опасения, что из-за поддержки Израиля может сократиться помощь Украине. Впрочем, Байден заявил, что США - самая могущественная нация в истории мира и имеет возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.