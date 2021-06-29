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США сподіваються на стабільні відносини з РФ, але дадуть відповідь на її агресивну поведінку, - Блінкен

Автор: Дмитрий Кузнецов

США розраховують вибудувати стабільні і передбачувані відносини з Росією. Однак, якщо російське керівництво продовжить "поводитися агресивно", то Вашингтон відповість.

Про це в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Якщо Росія буде продовжувати безрозсудні або агресивні дії, ми відповімо - не з метою конфлікту і не для ескалації, а тому, що ми будемо захищати наші інтереси і цінності", - сказав він.

Як приклади агресивної поведінки Росії Блінкен згадав скоєні російськими хакерами кібератаки проти американських компаній і спробу отруїти російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у в'язниці.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен здійснює турне по Європі. Напередодні візиту до Риму держсекретар зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Сторони обговорили відносини з Росією і агресію РФ в Україні.

Зазначимо, раніше Ентоні Блінкен заявив, що США захищатимуть Україну від загроз, які можливі після реалізації проєкту "Північний потік-2".

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