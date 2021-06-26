ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Блінкен зустрівся з Макроном у Парижі: говорили про відносини з РФ та Україну

Новость на русском →
США, Субота 26 червня 2021 00:30
Блінкен зустрівся з Макроном у Парижі: говорили про відносини з РФ та Україну Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Сторони обговорили відносини з Росією та агресію РФ в Україні.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Під час зустрічі представники США і Франції відзначили, що не проти стабільних і передбачуваних відносин з Росією. Однак обидві країни будуть протидіяти агресії РФ в Україні.

"Держсекретар Блінкен і президент Макрон підкреслили спільні цілі встановлення стабільних і передбачуваних відносин з Москвою при одночасній протидії агресивній і безвідповідальній поведінці Росії, в тому числі й по відношенню до України", - йдеться в повідомленні.

Також Блінкен і Макрон обговорили трансатлантичне співробітництво в боротьбі з примусовою економічною практикою Китайської Народної Республіки і спробами підірвати заснований на правилах міжнародний порядок.

Також говорили про протидію терористичним загрозам, підтримку демократії та спільні зусилля з підвищення потенціалу африканських партнерів у регіоні Сахеля.

Нагадаємо, що США захищатимуть Україну від загроз, які можливі після реалізації проекту "Північний потік-2". Про це заявив Ентоні Блінкен.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз повинен розробити єдиний підхід у відносинах з РФ. Так вважає президент Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України
Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун