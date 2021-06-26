Блінкен зустрівся з Макроном у Парижі: говорили про відносини з РФ та Україну
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Сторони обговорили відносини з Росією та агресію РФ в Україні.
Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.
Під час зустрічі представники США і Франції відзначили, що не проти стабільних і передбачуваних відносин з Росією. Однак обидві країни будуть протидіяти агресії РФ в Україні.
"Держсекретар Блінкен і президент Макрон підкреслили спільні цілі встановлення стабільних і передбачуваних відносин з Москвою при одночасній протидії агресивній і безвідповідальній поведінці Росії, в тому числі й по відношенню до України", - йдеться в повідомленні.
Також Блінкен і Макрон обговорили трансатлантичне співробітництво в боротьбі з примусовою економічною практикою Китайської Народної Республіки і спробами підірвати заснований на правилах міжнародний порядок.
Також говорили про протидію терористичним загрозам, підтримку демократії та спільні зусилля з підвищення потенціалу африканських партнерів у регіоні Сахеля.
Нагадаємо, що США захищатимуть Україну від загроз, які можливі після реалізації проекту "Північний потік-2". Про це заявив Ентоні Блінкен.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз повинен розробити єдиний підхід у відносинах з РФ. Так вважає президент Франції.