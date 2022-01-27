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Другорядні теми. Лавров обіцяє розкрити відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки"

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Москва, Четвер 27 січня 2022 11:55
Другорядні теми. Лавров обіцяє розкрити відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв, що Москва найближчим часом розкриє зміст відповідей Заходу щодо так званих "гарантій безпеки". За його словами, в цих відповідях немає гарантії нерозширення НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Зокрема, Лавров зазначив, що зміст відповідей США і НАТО щодо "гарантій безпеки" стане відомий широкому загалу найближчим часом.

"Відповіді США щодо гарантій безпеки дозволяють розраховувати на початок серйозної розмови, але за другорядними темами", - уточнив глава російського МЗС.

Нагадаємо, напередодні США і НАТО направили свої письмові відповіді на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки". На даний момент відомо, що Москві точно відмовлено в гарантіях нерозширення Північноатлантичного альянсу.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не буде розкривати зміст відповідей. Але відзначив готовність Заходу відновити контроль над озброєнням і укласти додаткові угоди з цього приводу.

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