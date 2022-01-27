Другорядні теми. Лавров обіцяє розкрити відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв, що Москва найближчим часом розкриє зміст відповідей Заходу щодо так званих "гарантій безпеки". За його словами, в цих відповідях немає гарантії нерозширення НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Зокрема, Лавров зазначив, що зміст відповідей США і НАТО щодо "гарантій безпеки" стане відомий широкому загалу найближчим часом.
"Відповіді США щодо гарантій безпеки дозволяють розраховувати на початок серйозної розмови, але за другорядними темами", - уточнив глава російського МЗС.
Нагадаємо, напередодні США і НАТО направили свої письмові відповіді на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки". На даний момент відомо, що Москві точно відмовлено в гарантіях нерозширення Північноатлантичного альянсу.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не буде розкривати зміст відповідей. Але відзначив готовність Заходу відновити контроль над озброєнням і укласти додаткові угоди з цього приводу.