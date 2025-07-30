США не гарантировали присутствие своих войск в странах Балтии, - Минобороны Эстонии

Певкур на прошлой неделе вместе со своими коллегами из Литвы и Латвии посетил Вашингтон. После визита он заявил, что не получил от министра обороны США Пита Гегсета никаких гарантий относительно сохранения численности их войск на восточном фланге НАТО.

Однако, по словам главы Минобороны Эстонии, ему сообщили, что любое обсуждение так называемого "военного присутствия" будет происходить с участием руководства НАТО и совместных усилий, направленных на внесение соответствующих изменений, исходя из стратегической перспективы США

"Было взято обязательство, что не будет принято ни одного решения, которое бы стало неожиданностью для Европы. Это будет обсуждаться", - сказал Певкур.

США имеют более 2 тысяч военнослужащих в странах Балтии, и этот контингент был усилен после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Эстонский министр заявил, что правительство в Таллинне ожидает обзор США, в котором будут учтены новые угрозы в Азии и на Ближнем Востоке.

Впрочем, по его словам, Хегсет не предложил никаких твердых обязательств по сохранению присутствия в странах Балтии.

Певкур отметил, что он и его коллеги из Латвии и Литвы четко дали понять американским коллегам, что мощное военное присутствие на восточной границе военного альянса имеет решающее значение для сдерживания любых потенциальных агрессивных действий со стороны Москвы.

"Наше послание Пентагону было четким - вы должны быть там, где есть угроза - и для членов Альянса мудро держаться вместе и держать входную дверь НАТО закрытой", - добавил он.