США предоставят Украине четыре пакета экономической помощи

Соединенные Штаты предоставят Украине по меньшей мере четыре пакета экономической помощи. Их общая суммарная стоимость составляет сотни миллионов долларов.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Верма анонсировал каждый из четырех пакетов.

"Администрация Байдена признает, что сельское хозяйство было и будет оставаться одним из опорных секторов украинской экономики", - заявил Верма.

В частности, США выделят дополнительные 74,7 миллиона долларов для поддержки экспортоориентированного сельского хозяйства, чтобы украинские фермеры и переработчики могли активнее участвовать в восстановлении экономики страны.

Кроме того, Соединенные Штаты предоставят более 223 миллионов долларов "для восстановления транспорта, инфраструктуры и логистики". По словам представителя Госдепартамента, это нужно для того, чтобы в Украине работали порты, железная дорога и другие коммуникации.

В то же время США направят 35 миллионов долларов в Трастовый фонд восстановления Украины, чтобы поддержать создание внутреннего фонда подготовки проектов правительства Украины, который разработан совместно со Всемирным банком. Как отметил Верма, эти меры направлены на обеспечение более эффективного процесса восстановления через сотрудничество государственного и частного секторов.

Также заместитель госсекретаря США анонсировал предоставление более 105 миллионов долларов на подготовку и обучение украинцев, которые будут привлечены к новым рабочим местам, созданным в рамках процесса восстановления и производства.