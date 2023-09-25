США предоставит Украине 522 млн долларов на укрепление энергосистемы, подписан меморандум

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения устойчивости энергосистемы нашей страны, включающей 522 млн долларов на ее укрепление, из которых 100 млн - при выполнении определенных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на меморандум , опубликованный на сайте посольства США в Украине.

Соглашение предусматривает сотрудничество с целью улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности, путем восстановления критической инфраструктуры, внедрения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора и содействия послевоенному переходу Украины к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в ЕС энергетической экономике.

Соглашение предусматривает следующие направления:

восстановление поврежденной электро-, теплоэнергетической и газовой инфраструктуры Украины; установка магистральных автотрансформаторов;

усиление устойчивости энергетической системы к перебоям в снабжении электричеством;

установление распределенной газовой генерации (в частности, турбины CCGT производства США);

внедрение распределенной генерации по возобновляемым и другим источникам энергии в электроэнергетике и теплоэнергетике;

усиление физической связи с европейскими газовыми и электрическими сетями.

Также меморандумом предусмотрено сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики и защита наиболее важной энергетической инфраструктуры Украины, в частности, физическая антидроновая и антиракетная защита, кибербезопасность и т.д.

Соглашение включает 522 млн долларов на укрепление украинской энергосистемы, из которых 100 млн - при выполнении определенных условий.

Условиями предоставления дополнительных 100 млн долларов является осуществление правительством Украины ряда шагов. В частности, Кабинет министров должен до 30 октября утвердить новый устав и создать Набсовет ООО "Оператор ГТС Украины", до 30 ноября начать процедуры проведения конкурса на избрание членов Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом", а также до 31 декабря образовать ПАО "Энергоатом".

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 1 апреля 2024 года должна установить порядок, объем, степень и периодичность предоставления информации об оптовой торговле энергоносителями, касающимися законодательства REMIT.

Помощь Украине от США

США являются главным союзником Украины после начала полномасштабного вторжения России. Вашингтон выделил уже десятки пакетов военной помощи нашей стране.

В частности, украинским военным передавали зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерию, реактивные системы залпового огня HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, разные беспилотники.

Недавно США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов.

Также СМИ сообщали, что президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией.