США предоставят Украине до 16 пусковых установок NASAMS

США сначала передадут Украине две батареи систем NASAMS, каждая из которых может иметь до восьми пусковых установок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.
"Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS - это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок", - сказал он.
Так, сначала Украина получит две батареи, а дальше необходимо будет учитывать мощности производства и делать все шаги на дипломатическом фронте, чтобы мир помогал нам этими системами и дальше.
Игнат также рассказал, что переговоры по передаче Украине NASAMS начались еще в первые дни полномасштабной войны, но решения по поставкам принимаются не быстро.
Отметим, что NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс. Эта система ПВО предназначена для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на малых и средних высотах.
NASAMS является совместной разработкой норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.
Характеристики NASAMS:
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS, однако позже его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил, что глава государства имел в виду, что Киев получил только согласие на поставку систем.
В сентябре сообщалось, что Украина получит две системы NASAMS от США в течение двух месяцев.
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