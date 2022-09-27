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США предоставят Украине до 16 пусковых установок NASAMS

Фото: Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил Украины (mil.in.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

США сначала передадут Украине две батареи систем NASAMS, каждая из которых может иметь до восьми пусковых установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.

"Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS - это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок", - сказал он.

Так, сначала Украина получит две батареи, а дальше необходимо будет учитывать мощности производства и делать все шаги на дипломатическом фронте, чтобы мир помогал нам этими системами и дальше.

Игнат также рассказал, что переговоры по передаче Украине NASAMS начались еще в первые дни полномасштабной войны, но решения по поставкам принимаются не быстро.

Отметим, что NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Что известно о NASAMS

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс. Эта система ПВО предназначена для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на малых и средних высотах.

NASAMS является совместной разработкой норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.

Характеристики NASAMS:

  • Дальность поражения: от 2.5 до 40 км.
  • Высота поражения: от 30 м до 16 км.
  • Время реагирования: 10 секунд.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS, однако позже его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил, что глава государства имел в виду, что Киев получил только согласие на поставку систем.

В сентябре сообщалось, что Украина получит две системы NASAMS от США в течение двух месяцев.

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