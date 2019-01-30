США почали виробництво малопотужних ядерних боєголовок

NNSA планує завершити виробництво першої партії боєголовок для ракет на підводних човнах до жовтня

В США завод по производству ядерного оружия Pantax в штате Техас начал сборку первого серийного образца ядерной боеголовки малой мощности (5-7 килотонн) - W76-2. Об этом сообщило Национальное управление ядерной безопасности (NNSA), передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В управлении отмечают, что запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи" при реализации "масштабной национальной инициативы в области безопасности", которая осуществляется в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018 году.

"NNSA работает над тем, чтобы завершить производство первой партии боеголовок W76-2 и передать их ВМС до конца 2019 финансового года (до 1 октября, - ред.)", - сообщили в Нацуправлении ядерной безопасности.

Ядерными боеголовками W76-2 будут оснащать трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты Trident 2, находящиеся на вооружении Военно-морских США.

Напомним, в ноябре 2018 сообщалось о начале работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности W76-2 для оснащения баллистических ракет на атомных подводных лодках в рамках Программы стратегических систем и текущего оборонного бюджета США.