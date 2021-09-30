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США почали постачати техніку Молдові. РФ каже, що це ускладнить конфлікт в Придністров'ї

Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки на вихідних почали постачати військову техніку до Молдови. У Росії попереджають, що це може загальмувати урегулювання конфлікту в Придністров'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

"Вважаємо, що подібні кроки, які вписуються в загальну лінію Вашингтона і Брюсселя на втягування Молдови в євроатлантичні структури, навряд чи будуть сприяти зміцненню довіри між берегами Дністра, додатково ускладнюючи і без того загальмований процес врегулювання в Придністров'ї", - сказав представник МЗС Росії Олексій Зайцев.

Нагадаємо, напередодні президент Молдови Майя Санду, виступаючи на Генасамблеї ООН, закликала Росію вивести свої війська з Придністров'я.

До цього в Росії заявили, що конфлікт у Придністров'ї є внутрішньою справою Молдови.

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Сполучені Штати АмерикиМолдоваРосійська ФедераціяПриднестровье