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У США чоловік помер після COVID-вакцинації. Поліція почала розслідування

Автор: РБК-Україна

В штаті Каліфорнія, США, через кілька годин після вакцинації від коронавірусу помер чоловік. Поліція почала розслідування інциденту.

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Про це повідомляє офіс шерифа каліфорнійського округу Плейсер у Facebook.

Наголошується, що померлий отримав вакцину не в департаменті охорони здоров'я.

"Отримали повідомлення про смерть людини, у якого в кінці грудня був позитивний результат тесту на COVID-19. Йому було зроблено щеплення від COVID-19 за кілька годин до настання смерті", - йдеться в повідомленні.

При цьому в поліції не уточнили якою саме вакциною прищепили чоловіка.

Нагадаємо, у середині січня стало відомо, що в Норвегії після вакцинації померло 13 осіб. Проте в МОЗ країни заявили, що не бачать зв'язку між вакцинацією і смертністю літніх людей.

Додамо, що у лютому в рамках ініціативи COVAX Україна може отримати вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Це може бути вакцина німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech.

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Новини України Сполучені Штати АмерикивакцинацияКоронавірус