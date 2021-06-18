У США чоловік відкрив стрілянину з машини: загинула людина, ще 12 постраждали

В американському штаті Арізона озброєний чоловік близько години їздив і стріляв з рушниці в людей. В результаті інциденту загинула одна людина.
Про це повідомляє ABC15 з посиланням на поліцію.
Протягом 90 хвилин у різних містах відбулися вісім епізодів стрільби. В результаті одна людина загинула, ще 12 постраждали.
Поліція затримала підозрюваного. Вважають, що він діяв поодинці. Його особу не встановлено, мотив злочину невідомий.
У поліції уточнили, що не всі жертви отримали поранення через пряме попадання куль. Деякі постраждали від осколків розбитого скла.