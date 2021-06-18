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В США мужчина открыл стрельбу из машины: погиб человек, еще 12 пострадали

Автор: Даша Харченко

В американском штате Аризона вооруженный мужчина около часа ездил и стрелял из ружья в людей. В результате инцидента погиб один человек.

Об этом сообщает ABC15 со ссылкой на полицию.

В течение 90 минут в разных городах произошли восемь эпизодов стрельбы. В результате один человек погиб, еще 12 пострадали.

Полиция задержала подозреваемого. Считают, что он действовал в одиночку. Его личность не установлена, мотив преступления неизвестен.

В полиции уточнили, что не все жертвы получили ранения из-за прямого попадания пуль. Некоторые пострадали от осколков разбитого стекла.

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Соединенные Штаты АмерикиСтрельба