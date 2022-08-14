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У США чоловік на авто протаранив огорожу Капітолію і застрелився

Фото: чоловік влаштував стрілянину біля Капітолію (twitter.com/skyflyer81)
Автор: Юлія Бойко

У Вашингтоні (США) чоловік на автомобілі протаранив огорожу Капітолію. Після чого відкрив стрілянину і в підсумку застрелився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Капітолію.

Повідомляється, що інцидент стався рано вранці. Чоловік протаранив огорожу на східній Капітолійській і Другій вулицях. Поки він виходив з автомобіля, той загорівся.

"Потім чоловік зробив кілька пострілів у повітря на вулиці Іст-Капітолій. Коли наші офіцери почули звук пострілів, вони відразу ж зреагували і вже підходили до чоловіка, коли він застрелився. Ніхто більше не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Поліція зазначає, що не схоже, щоб чоловік намагався стріляти в членів Конгресу. Поліцейські теж не застосовували зброю.

Нагадаємо, у квітні 2021 року біля будівлі Капітолію теж сталася стрілянина. Тоді в результаті інциденту отримали поранення щонайменше дві особи.

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