США могут снять запрет на отправку военных подрядчиков в Украину, - CNN

Как рассказали изданию четыре неназванных американских чиновника, такое предложение прорабатывается сотрудниками Администрации президента США Джо Байдена и окончательного одобрения от главы государства пока нет.

"Мы не приняли никаких решений, и любые обсуждения этого преждевременны. Президент абсолютно твердо решил, что не будет отправлять американские войска в Украину", - подчеркнул в комментарии CNN один из чиновников Адмиснистрации Байдена.

Источники издания сообщили, что в случае одобрения такое решение вступит в силу в этом году. Оно позволит Пентагону впервые после полномасштабного вторжения России в 2022 году предоставить контракты американским компаниям для работы на территории Украины. Это может ускорить ремонт и обслуживание вооружений, которые используют украинские защитники.

CNN напоминает, что сейчас американскую технику, которая получила повреждения на поле боя в Украине, приходится вывозить в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, что занимает немало времени.

Чиновники рассказали, что вопрос отправки военных подрядчиков начали серьезно обсуждать несколько месяцев назад из-за "успехов России на поле боя" и задержек в выделении нового финансирования для помощи Украине.

По словам источников издания, в регулярном обслуживании будут нуждаться истребители F-16, которые Украина должна получить уже летом.