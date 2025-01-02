В США могут запретить использование китайских дронов

Как отметили в ведомстве, до 4 марта общественности дали возможность высказать свое мнение по вопросу защиты цепи поставок беспилотников, отметив, что угрозы со стороны Китая и России "могут предоставить противникам США возможность удаленного доступа к этим устройствам и манипулирование ими, что может привести к утечке конфиденциальных данных".

Reuters подчеркивает, что на Китай приходится подавляющее большинство продаж коммерческих беспилотников в США.

Еще в сентябре министр торговли США Джина Раймондо заявила, что ее ведомство может ввести ограничения, аналогичные тем, которые фактически запрещают китайские транспортные средства в США. При этом основное внимание будет уделяться беспилотникам с китайским и российским оборудованием, чипами и программным обеспечением.

По словам Раймондо, она хочет завершить разработку правил в отношении китайских транспортных средств к 20 января.

При этом в прошлом месяце президент Джо Байден подписал закон, который может запретить китайским компаниям DJI и Autel Robotics продавать новые модели дронов в США.