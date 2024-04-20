В США могут запретить TikTok. Законопроект прошел Палату представителей

Запрет TikTok в США

Это уже не первая попытка американских законодателей запретить TikTok в США. В Конгрессе уже лежит подобный законопроект, который так и не был окончательно одобрен. Однако на этот раз все выглядит серьезнее, поскольку вопрос TikTok был внесен в один законопроект вместе с санкциями против Ирана и России и конфискацией российских активов в пользу Украины.

Президент США Джо Байден пообещал, что подпишет его в случае одобрения в обеих палатах Конгресса.

Детальнее о том, что не так с TikTok, которые он несет угрозы для национальной безопасности, и что о потенциальной блокировке сервиса думают украинские блоггеры, - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.