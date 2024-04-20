В США могут запретить TikTok. Законопроект прошел Палату представителей

Палата представителей США одобрила законопроект, который, в частности, предусматривает возможность запрета TikTok в Штатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию голосования в Палате представителей.
Согласно законопроекту, предложенному спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, дадут девять месяцев, чтобы продать социальную сеть.
Если же компания не выполнит условия американских властей, то TikTok будет запрещен в американских магазинах приложений.
Однако теперь этот законопроект еще почти должен поддержать американский Сенат, а затем подписать президент США.
Это уже не первая попытка американских законодателей запретить TikTok в США. В Конгрессе уже лежит подобный законопроект, который так и не был окончательно одобрен. Однако на этот раз все выглядит серьезнее, поскольку вопрос TikTok был внесен в один законопроект вместе с санкциями против Ирана и России и конфискацией российских активов в пользу Украины.
Президент США Джо Байден пообещал, что подпишет его в случае одобрения в обеих палатах Конгресса.
Детальнее о том, что не так с TikTok, которые он несет угрозы для национальной безопасности, и что о потенциальной блокировке сервиса думают украинские блоггеры, - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
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