RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США могут запретить TikTok. Законопроект прошел Палату представителей

Фото: США могут запретить приложение TikTok (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Палата представителей США одобрила законопроект, который, в частности, предусматривает возможность запрета TikTok в Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию голосования в Палате представителей.

Согласно законопроекту, предложенному спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, дадут девять месяцев, чтобы продать социальную сеть.

Если же компания не выполнит условия американских властей, то TikTok будет запрещен в американских магазинах приложений.

Однако теперь этот законопроект еще почти должен поддержать американский Сенат, а затем подписать президент США.

Запрет TikTok в США

Это уже не первая попытка американских законодателей запретить TikTok в США. В Конгрессе уже лежит подобный законопроект, который так и не был окончательно одобрен. Однако на этот раз все выглядит серьезнее, поскольку вопрос TikTok был внесен в один законопроект вместе с санкциями против Ирана и России и конфискацией российских активов в пользу Украины.

Президент США Джо Байден пообещал, что подпишет его в случае одобрения в обеих палатах Конгресса.

Детальнее о том, что не так с TikTok, которые он несет угрозы для национальной безопасности, и что о потенциальной блокировке сервиса думают украинские блоггеры, - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
TikTokСоединенные Штаты Америки