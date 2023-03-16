В США могут запретить TikTok, если китайские владельцы не откажутся от своих долей, - Reuters

Компания TikTok заявила, что администрация президента США Джо Байдена пригрозила ей блокировкой на территории Америки, если китайские владельцы компании не избавлятся своей доли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель TikTok Брук Оберветтер сообщила агентству, что компания недавно получила известие от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), возглавляемого Министерством финансов США, потребовавшим, чтобы китайские владельцы программы продали свои акции. Иначе им грозит санкция в виде запрещения видеоприложения в США.
"Если целью является защита национальной безопасности, отчуждение принадлежащих китайским владельцам долей не решит проблему: смена владельца не наложит никаких новых ограничений на потоки данных или доступа к ним", - заявил Оберветтер.
Белый дом пока отказался комментировать эти слова.
Напомним, что администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам удалить TikTok из всех правительственных устройств.
Затем Белый дом поддержал законопроект RESTRICT, который позволит федеральному правительству регулировать и даже запрещать иностранные технологии, в частности TikTok.
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