В США хотят глобально следить за процессорами для ИИ: зачем это нужно

Сенатор от штата Арканзас Том Коттон внес в Сенат законопроект, который обяжет производителей высокопроизводительных процессоров для искусственного интеллекта (ИИ) отслеживать их географическое расположение. Это должно предотвратить использование таких технологий несанкционированными иностранными государствами, в частности Китаем, без разрешения правительства США.

Законопроект охватывает аппаратное обеспечение, которое выходит далеко за пределы только процессоров для ИИ, и предоставит министру торговли полномочия проверять местонахождение аппаратного обеспечения и устанавливать обязательные требования к контролю местонахождения для коммерческих компаний. Для еще большего усложнения ситуации, функции геолокационного отслеживания также будут обязательными для высокопроизводительных графических карт.

"Документ охватывает широкий спектр продукции, классифицированной по номерам экспортного контроля (ECCNs): 3A090, 4A090, 4A003.z и 3A001.z, то есть передовые процессоры для ИИ, серверы ИИ (включая решения масштабирования на уровне стоек), серверы высокопроизводительных вычислений (HPC), а также электроника общего назначения, представляющая стратегический интерес из-за потенциального военного применения или риск двойного использования", - отмечается в публикации.

Издание напомнило, что многие высокопроизводительные графические карты (такие как GeForce RTX 4090 и RTX 5090 от Nvidia) также классифицируются как продукция по категории 3A090, поэтому, похоже, такие платы расширения также будут оснащены функциями геолокационного отслеживания.

Осложнения для производителей

Первым и основным требованием законопроекта является обязательное внесение технологии отслеживания в любой высокопроизводительный процессорный модуль или устройство, подпадающее под ограничения экспортного контроля США. Это требование вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона, что усложнит ситуацию для компаний, таких как AMD, Intel и Nvidia, ведь добавление новой функции к уже разработанной продукции является сложной задачей. Механизм должен обеспечивать возможность проверки физического местонахождения чипа или устройства, позволяя правительству США подтверждать, находится ли он в разрешенной конечной точке. При этом экспортеры будут обязаны отслеживать свои продукты.

Законопроект предоставляет министру торговли полномочия проверять право собственности и местонахождение подпадающих под регулирование процессоров и систем после их экспорта, а также вести централизованный реестр актуальных местоположений и конечных пользователей. Nvidia, как и другие экспортеры, также будет обязана сообщать Бюро промышленности и безопасности, если будет обнаружено, что компонент был перенаправлен из разрешенного пункта назначения. Кроме того, любые признаки вмешательства или манипуляций должны быть задокументированы и переданы в ведомство.

В случае поддержки законодателями, законопроект будет предусматривать проведение однолетнего исследования, которое совместно будут осуществлять Министерство торговли и Министерство обороны с целью выявления дополнительных мер защиты, которые могут быть внедрены в будущем. После начального исследования, те же два ведомства должны будут ежегодно в течение трех лет после вступления закона в силу, проводить оценки, касающиеся актуальных достижений в сфере защитных технологий, применимых к продукции, подпадающей под экспортный контроль. На основе таких оценок может быть принято решение о введении новых требований.

Если оценка придет к выводу, что дополнительные механизмы являются целесообразными, Министерство торговли должно в течение двух лет утвердить правила, которые будут требовать включения таких второстепенных функций в соответствующие чипы и системы. Кроме того, должен быть представлен детальный план внедрения в соответствующие комитеты Конгресса. Все этапы разработки и развертывания этих механизмов должны сохранять конфиденциальность чувствительных коммерческих технологий.

Конфиденциальность учитывается

Наконец, новый законопроект подчеркивает необходимость соблюдения конфиденциальности на всех этапах разработки и применения новых технических требований. Все предлагаемые защитные или функции отслеживания должны быть спроектированы и реализованы таким образом, чтобы защитить конфиденциальную информацию и коммерческие тайны американских разработчиков, таких как AMD, Intel и Nvidia. Это положение гарантирует, что усиление национальной безопасности не будет подрывать промышленную конкурентоспособность.

Кроме того, сенатор учитывает длительный цикл разработки процессоров для ИИ и серверов высокопроизводительных вычислений (HPC). Хотя цель заключается в усилении безопасности - разработчики чипов будут обязаны добавить функции отслеживания местонахождения к своей продукции через шесть месяцев после принятия законопроекта, - однако структура документа намеренно растягивает сроки принятия решений и выполнения требований с учетом реалий отрасли.

"Призыв к постепенному внедрению будущих средств защиты признает медленный темп циклов разработки чипов. Это свидетельствует, что полное соответствие требованиям может длиться годами в зависимости от того, какие механизмы потребуются в конечном итоге. Между тем ежегодные рекомендации по реформе экспортного контроля могут со временем вводить дальнейшие изменения или исключения, что еще больше усложняет ситуацию", - пишет издание.