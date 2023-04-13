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США могут использовать для возобновления Украины замороженные российские активы, - Нуланд

Фото: заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность использовать для обновления Украины замороженные активы Центрального банка России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на Форуме партнерства США и Украины.

По ее словам, для восстановления Украины можно использовать около 300 миллиардов долларов, хранящихся на счетах в иностранных банках.

Напомним, в конце 2022 года Сенат США принял поправку в федеральный бюджет, позволяющий использовать конфискованные российские активы для помощи Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия хочет использовать "зерновое соглашение" в своих интересах и выдвинула очередные требования. Москва хочет разблокировать свои зарубежные активы.

Ранее Минфин Бельгии заморозил 58 миллиардов евро российских активов . Этот показатель стал самым большим среди стран-членов ЕС.

Еврокомиссия рассматривает возможность получения дохода в 2,6% от инвестиций в замороженные активы Центрального банка Российской Федерации.

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