США могут ударить ядеркой по целям в Иране? Что написали СМИ и говорят в Белом доме

В Белом доме опровергли информацию СМИ о вероятности использования тактического ядерного оружия для ликвидации завода по обогащению урана Фордо в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В СМИ разлетелись заголовки о том, что США якобы не исключают потенциальных вариантов удара для уничтожения иранского подземного ядерного объекта Фордо, в частности с использованием тактического ядерного оружия.

Основой такой информации стало сообщение репортера Fox News Джеки Гейнрих. Она отметила, что в Белом доме опровергли информацию издания The Guardian о том, что представители Пентагона сомневаются в эффективности противобункерной бомбы GBU-57 в случае Фордо.

По словам собеседников издания, чтобы полностью уничтожить указанный бункер, предположительно следует ударить обычными бомбами, а затем "в конце концов, сбросить тактическое ядерное оружие с бомбардировщика B2".

"Американские военные не сомневаются в эффективности бункеров в уничтожении места в Фордо, также отрицая, что любые варианты (включая тактические ядерные боеприпасы) были сняты", - написала Гейнрих в соцсети Х.

Очевидно, именно этот пост стал поводом для заголовков о том, что якобы США не исключают возможность применения таких боеприпасов.

Однако уже в следующем посте, репортер Fox News уточнила информацию.

По ее словам, Белый дом опроверг отчет Guardian о "неоднозначной оценке" Пентагона относительно эффективности противобункерных бомб GBU-57 и о том, что Трамп не рассматривал возможность использования тактического ядерного оружия, потому что "не было представлено ни одного ядерного варианта".

"В Белом доме мне сказали, что ничего из этого не соответствует действительности: военные уверены, что бункерные бомбы способны справиться с работой, и ни один из вариантов не снят с рассмотрения", - добавила она в отдельном посте.