США могут сократить военное присутствие в Персидском заливе после войны с Ираном

По данным источников, войну в Пентагоне рассматривают как возможность пересмотреть американское военное присутствие в регионе. В частности, обсуждается вариант не восстанавливать некоторые поврежденные базы в том же виде, в каком они существовали до начала боевых действий в конце февраля.

В то же время, вопрос пока не стал официальным распоряжением министра обороны США Пита Хегсета. По данным издания, его изучают политическое управление Пентагона и Центральное командование США.

"По некоторым из этих вопросов придется принять решение", - сказал чиновник Пентагона The Washington Post.

Один из вариантов – перемещение войск на запад

Среди возможных сценариев рассматривается перемещение части американских войск и баз дальше к западу от Ирана. Речь идет, в частности, о районе, который включает Иорданию и Израиль.

Американские самолеты-заправщики во время войны были размещены в Израиле, тогда как в Иордании США имеют несколько военных баз.

По словам бывшего американского дипломата Майкла Рэтни, война продемонстрировала уязвимость американских сил в регионе. По его мнению, перемещение войск дальше на запад и подальше от значительной части ракетного полигона Ирана могло бы снизить риски, однако "идеального решения этой проблемы" нет.

Почему вопрос стал актуальным

По данным The Washington Post, обычно около 40 тысяч американских военнослужащих размещены на примерно 20 базах на Ближнем Востоке. Многие американские базы и другие военные объекты подверглись ракетным и беспилотным атакам после начала войны между США и Израилем в конце февраля.

В результате атак, по приведенным изданиям данным, погибли 18 американских военнослужащих, а сотни получили ранения.

Крупнейшие американские объекты расположены в странах Персидского залива. Среди них – штаб-квартира Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Во время войны с Ираном Вашингтон значительно увеличил военное присутствие в регионе.

США усилили и военно-морские силы в зоне ответственности Центрального командования, разместив там десятки военных кораблей и авианосцев с тысячами моряков. Часть военнослужащих находится в регионе на сотни дней дольше, чем планировалось.

Возможные последствия для стран региона

Пересмотр американского военного присутствия может иметь неоднозначные последствия. С одной стороны, Вашингтон получает возможность изменить расположение своих сил на основе продемонстрированных во время войны рисков.

С другой стороны, такой шаг, по всей вероятности, будет воспринят Ираном как значительное достижение. Тегеран долго выступает против масштабного военного присутствия США в регионе и призывает Вашингтон вывести свои войска.

Кроме того, сокращение американского присутствия или изменение расположения баз может сделать страны Персидского залива, принимаемые американскими военными объектами, более уязвимыми к дальнейшим атакам со стороны Ирана.

По данным The Washington Post, вопрос также может обострить дискуссии внутри администрации Дональда Трампа по поводу дальнейшего военного вмешательства США на Ближнем Востоке. В отчете говорится о борьбе за влияние на президента между сторонниками более жесткой политики и изоляционистским крылом его администрации.