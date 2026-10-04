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США могут переместить часть войск из Европы в Западное полушарие

07:23 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: глава Министерства войны США Пит Хегсет (Getty Images)

Министр обороны США Пит Хегсет допустил, что часть американских военнослужащих могут передислоцировать из Европы в Западное полушарие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По словам Хегсета, Соединенные Штаты уже расширяют свое военное присутствие в регионе и работают с партнерами. Среди стран, с которыми Вашингтон сотрудничает, он назвал Эквадор, Гондурас, Гватемалу и Панаму.

"Мы, безусловно, расширяем наше присутствие и наше военное присутствие в Центральной и Южной Америке вместе с партнерами", - заявил Хегсет.

Он также связал усиление американского присутствия в регионе с действиями администрации президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы.

По словам главы Пентагона, у Соединенных Штатов теперь есть "целый новый набор экономических и военных возможностей" благодаря партнерству со странами региона.

В то же время Хегсет отметил, что часть американских военных может быть переброшена в Западное полушарие из других регионов, в частности Европы.

По его словам, одной из задач Пентагона есть реализация новой стратегии национальной безопасности и национальной обороны США. Она предполагает, в частности, большее распределение ответственности между союзниками в сфере обороны в Европе.

Издание отмечает, что заявления Хегсета могут свидетельствовать о возможном изменении распределения американских военных ресурсов между Европой и Западным полушарием.

В то же время министр не сообщил, сколько именно военнослужащих могут передислоцировать, с каких баз в Европе и когда это может произойти .

Как известно, ранее Хегсет уже объявлял о пересмотре размещения американских войск в Европе. Вашингтон объяснял это необходимостью, чтобы европейские союзники брали на себя большую часть ответственности за собственную оборону.

США отдаляются от Европы

Напомним, ранее в США приняли решение сократить свое присутствие в Европе, в частности, путем вывода войск из Германии.

Европейские страны в последнее время решили рассчитывать только на собственные силы и все меньше – на США. Некоторые пробуют формировать небольшие альянсы.

Одной из причин разъединения США и Европы в области обороны стал отказ стран ЕС помочь Трампу воевать с Ираном. Именно после этого из Белого дома прозвучали острые заявления по разграничению.

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