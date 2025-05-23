США могут пересмотреть свое военное присутствие в Южной Корее: что узнало WSJ

По словам официальных лиц, вариант, который разрабатывает Пентагон, заключается в выводе примерно 4500 солдат и их перемещении в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам. Идея готовится к рассмотрению президентом США Дональдом Трампом в рамках неофициального обзора политики по отношению к Северной Корее.

Два чиновника сообщили, что предложение еще не попало на стол Трампа. Причем это одна из нескольких идей, которую обсуждают высокопоставленные должностные лица, которые проводят проверку.

На вопрос об обсуждении вывода войск представитель Пентагона ответил, что никаких политических заявлений делать не планируется. В свою очередь представитель Совета нацбезопасности Пит Нгуен не стал рассматривать вопрос вывода войск, но заявил, что Трамп привержен "полной денуклеаризации" Северной Кореи. В Минобороны Южной Кореи отказались давать клиента.

Издание напомнило, что Трамп еще во время первой каденции рассматривал возможность изменения присутствия США в Южной Корее, где находится около 28 500 военнослужащих.

В апреле высшее военного командование, курирующие американские войска в Азии, заявило, что сокращение поставит под угрозу их способность одержать победу над Северной Кореей, а также в других возможных конфликтах с Китаем и Россией, которые могут возникнуть в Северо-Восточной Азии.

Генерал армии Ксавье Брансон, который командует американскими войсками в Корее, в своих показаниях в Конгрессе высказался против сокращения численности войск, заявив, что «сокращение численности войск становится проблематичным".

Эту оценку повторил на тех же слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената 10 апреля адмирал Сэмюэл Папаро, главный командующий в регионе. Он сказал о выводе войск из Южной Кореи следующее: "По сути, это снизит нашу способность одерживать победу в конфликте".

Американские чиновники заявляют, что решение о численности войск не будет принято до тех пор, пока не станет более ясно, в каком направлении идет война в Украине и будет ли администрация продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

Как пишет WSJ, серьезное рассмотрение вывода войск, вероятно, вызовет тревогу в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, Южная Корея, наряду с Японией и Филиппинами, рассчитывает на тесное сотрудничество с американскими войсками, чтобы защитить себя и проецировать силу во все более спорном регионе.

Военное присутствие США там уже давно рассматривается как сдерживающий фактор против возобновления войны на Корейском полуострове, а также против Китая, который заявляет претензии на часть Южно-Китайского моря и угрожает взять под контроль Тайвань.

"Вывод войск с Корейского полуострова, но сохранение их в регионе, может уменьшить беспокойство Пентагона по поводу сокращения численности войск. Гуам становится важным хабом Пентагона для сил, поскольку он находится достаточно близко к потенциальным горячим точкам, но до него сложнее добраться китайским войскам", - добавило WSJ.