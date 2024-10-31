Глава Пентагона: США увеличивают присутствие своих сил в Южной Корее
США продолжают увеличивать развертывание своих сил на Корейском полуострове. Сотрудничество между Вашингтоном и Сеулом расширяется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе пресс-конференции.
Чиновник рассказал, что во время переговоров с министром обороны Южной Кореи Ким Ен Хеном и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлем они договорились о дальнейшем повышении оперативной совместимости и укреплении расширенного сдерживания.
В частности, США и Южная Корея расширяют сотрудничество по ядерному и стратегическому планированию в рамках Консультативной группы по ядерным вопросам.
"Мы увеличиваем регулярное развертывание американских стратегических сил на Корейском полуострове", - отметил Остин.
Переброска войск КНДР в Россию
Стоит заметить, что главы МИД и Минобороны Южной Кореи посетили Вашингтон на фоне отправки северокорейских военных в Россию.
Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, в Курской области уже зафиксировали около 8 тысяч северокорейских солдат. Они могут начать участие в боевых столкновениях с украинскими воинами уже в ближайшие дни.
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