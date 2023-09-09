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США можуть передати Україні ракети ATACMS у новому пакеті допомоги, - ABC News

Фото: США, вероятно, передадут ракеты ATACMS Украине (army.mil)
Автор: Владимир Костырин

Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, все же передаст Украине тактические ракетные системы дальнего действия ATACMS в рамках оборонной помощи для отражения полномасштабного вторжения РФ, утверждают американские чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По словам одного из чиновников с доступом к планам помощи в сфере безопасности Штатов, "они (ракеты ATACMS) приближаются".

При этом он добавил, что, как обычно происходит в подобных вопросах, подобные планы могут быть изменены до официального объявления.

В публикации также приводится заявление другого американского чиновника о том, что вопрос передачи Украине этих ракет - "на столе" и, вероятно, они будут включены в предстоящий пакет помощи в области безопасности.

Также официальное лицо отметило, что окончательное решение еще не принято. По словам чиновника, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ракеты.

Ракеты ATACMS для Украины

Напомним, украинская сторона уже с прошлого года просит Штаты о передаче дальнобойных ракет ATACMS, способных бить по целям на расстоянии до 300 километров.

Такие ракеты наша страна может использовать с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, которые ранее уже передали США.

Отметим, что еще несколько недель назад глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что президент Байден пока не дал окончательного ответа на просьбу Украины о передаче ATACMS.

Добавим, что на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и отметил, что "эта опция остается открытой".

 

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