RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США могут объявить о новом пакете помощи Украине на этой неделе, - Politico

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины до конца этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена намерена вернуться к прежнему графику, согласно которому сокращение запасов американских боеприпасов и оборудования для Украины объявлялось примерно каждые две недели. 

При этом два американских чиновника сообщили изданию, что новый пакет военной помощи может появиться позднее на этой неделе. 

"Такова была общая последовательность пакетов в течение большей части прошлого года, пока не закончились деньги, и до того, как Конгресс наконец принял пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов в прошлом месяце", - говорится в материале. 

Помощь Украине от США

Соединенные Штаты оказывают Украине многогранную помощь в ответ на российское вторжение. В частности, Вашингтон предоставил Украине миллиарды долларов военной помощи, включая оружие, боеприпасы, ракеты и военную технику.

20 мая 2024 года на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США Роберт Вуд заявил, что США будут продолжать оказывать Украине военную помощь до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с украинской территории.

При этом координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты круглосуточно работают над поставками оружия в Украину, чтобы помочь ей защитить свою суверенитет и территориальную целостность.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 2 миллиарда долларов, который включает в себя значительное количество вооружений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПомощь УкраинеВойна России против Украины