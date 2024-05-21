США могут объявить о новом пакете помощи Украине на этой неделе, - Politico

Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины до конца этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена намерена вернуться к прежнему графику, согласно которому сокращение запасов американских боеприпасов и оборудования для Украины объявлялось примерно каждые две недели.

При этом два американских чиновника сообщили изданию, что новый пакет военной помощи может появиться позднее на этой неделе.

"Такова была общая последовательность пакетов в течение большей части прошлого года, пока не закончились деньги, и до того, как Конгресс наконец принял пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов в прошлом месяце", - говорится в материале.