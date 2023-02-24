США могут ограничить уровень производства южнокорейских чипов в Китае, - Reuters

Скорее всего, это будет ограничение на уровне, до которого они могут расти в Китае, сказал Алан Эстевез, заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности, когда его спросили, что произойдет по истечении срока действия разрешения.

"Мы работаем с ними, чтобы гарантировать, что мы не нанесем вреда компаниям наших союзников. В то же время, мы собираемся препятствовать Китаю создавать возможности, которые будут угрожать нам коллективно", - пояснил он.

Министерство промышленности Южной Кореи в пятницу заявило, что между Южной Кореей и Соединенными Штатами не было никаких конкретных обсуждений по установлению верхнего лимита на уровне технологий. Samsung Electronics не предоставила комментарии. В SK Hynix не смогли сразу же предоставить комментарий Reuters.

Samsung и SK Hynix, контролирующие около половины мирового рынка микросхем флэш-памяти NAND, в последние десятилетия инвестировали значительные средства в Китай для производства микросхем, жизненно важных для клиентов, включая технологических гигантов Apple и Amazon.

Ранее американский чиновник признал договоренность с Японией и Нидерландами о том, что эти страны введут новые ограничения на экспорт инструментов для производства микросхем в Китай.