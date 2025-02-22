США угрожают отключить Starlink для Украины из-за соглашения об ископаемых, - Reuters

США могут ограничить доступ Украины к Starlink, требуя контроль над стратегическими минеральными ресурсами. Киев отказывается уступать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Американские переговорщики оказывают давление на Киев, требуя предоставить доступ к стратегически важным минеральным ресурсам. По данным агентства Reuters, во время переговоров с украинскими властями представители США подняли вопрос о возможности отключения страны от спутникового интернета Starlink, принадлежащего компании SpaceX Илона Маска.
Starlink играет критически важную роль в обеспечении военной и гражданской инфраструктуры Украины, предоставляя интернет-соединение даже в зонах активных боевых действий. Вопрос о продолжении работы системы в Украине обсуждался после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от первоначального предложения министра финансов США Скотта Бессента.
По данным источников, на встрече с Зеленским спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлогг подтвердил, что отключение Starlink возможно в случае, если Киев не согласится на американские условия по минеральным ресурсам. Один из участников переговоров заявил, что Украина работает на Starlink и считает его своей Полярной звездой. Он также отметил, что потеря доступа станет огромным ударом.
Президент Украины отклонил требования администрации президента США Дональда Трампа передать США минеральные ресурсы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за военную помощь. Зеленский подчеркнул, что Вашингтон не предложил никаких конкретных гарантий безопасности в ответ на эти уступки.
Однако в пятницу украинский лидер заявил, что его команда продолжает переговоры, а Трамп выразил надежду на скорое подписание соглашения. Ранее экс-президент США поддержал инициативу Украины открыть доступ союзникам к стратегическим ресурсам, таким как графит, уран, титан и литий - ключевой компонент аккумуляторов для электромобилей.
Отказ Украины передать контроль над минеральными ресурсами вызвал напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном. На прошлой неделе Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов, после того как украинский президент заявил, что американский лидер попал в ловушку российской дезинформации.
Илон Маск сыграл ключевую роль в обеспечении Украины спутниковым интернетом после вторжения России в 2022 году. Однако осенью того же года он ограничил доступ к системе, когда его позиция в отношении конфликта стала более осторожной.
Старший научный сотрудник Атлантического совета Мелинда Харинг заявила, что потеря Starlink изменит правила игры. Она также отметила, что Украина сейчас находится в паритете друг к другу с Россией в отношении использования беспилотников и артиллерийских снарядов, а также обладает широким спектром различных возможностей беспилотников, начиная от морских и разведывательных до беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что намерен возобновить соглашение по редкоземельным минералам, намекнув, что в противном случае Владимир Зеленский останется недовольным.
Кроме того, американский лидер выразил возмущение приемом министра финансов США в Украине.