США могут предоставить Украине крылатые авиабомбы средней дальности для F-16, - Politico

Крылатая авиационная бомба Joint Standoff Weapon, уже используемая ВВС и ВМС США и несколькими союзниками, может поражать цели на расстоянии более 70 миль (112,6 км).

Пакет, по словам двух официальных лиц США и лица, знакомого с проблемой, также будет включать артиллерийские боеприпасы, ракеты и ракеты ПВО. В то же время, по их словам, содержимое пакета может измениться до официального объявления.