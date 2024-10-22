RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

США и G7 на 99% согласовали займ на 50 млрд долларов Украине: кто сколько даст

Фото: Джанет Йеллен (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки почти готовы предложить 20 миллиардов долларов в рамках широкой кредитной программы под руководством "Большой семерки" для помощи Украине.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По ее словам, страны G-7 намерены уже на этой неделе завершить кредитное соглашение на сумму 50 миллиардов долларов для Украины с использованием прибыли, полученной от замороженных активов российского центрального банка.

"Мы на 99% готовы, и осталось решить лишь несколько относительно небольших вопросов. Мы очень близки, и нет ничего существенного, что нужно бы еще доработать", - сказала она.

Она отметила, что финансирование должно поступить в Украину до конца этого года.

Как пишет издание, вместе с вкладом США, ЕС, одобривший кредит на сумму до 37,9 миллиарда долларов, в конечном итоге предоставит по меньшей мере 20 миллиардов долларов.

По словам источников издания, G7 хочет, чтобы первые средства поступили в Украину до конца года, а основная часть помощи будет предоставлена в следующем году траншами. Помощь будет направлена на удовлетворение многих военных и экономических потребностей Украины.

В Bloomberg напомнили, что Великобритания сегодня выделила Украине кредит в почти 3 миллиарда долларов, который будет гаситься за счет замороженных активов РФ. Вероятно, Япония и Канада предоставят аналогичные суммы, сообщили люди, которые пожелали остаться анонимными.

Кредит для Украины

В конце сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о предоставлении Украине кредита в 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Президент Владимир Зеленский сообщил, что эти средства будут направлены на энергетику и оборону. 9 октября Совет ЕС одобрил инициативу, и недавно Европарламент шагнул к окончательному предоставлению этого кредита.

А недавно стало известно, что Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 2,93 млрд долларов). Он будет погашен за счет доходов от замороженных активов РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиG7Война в Украине