США можуть продати Тайваню 60 винищувачів F-16

Радники президента США Дональда Трампа закликали Тайвань подати офіційний запит на купівлю понад 60 винищувачів F-16. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, адміністрація Трампа в конфіденційному порядку дала згоду на проведення цієї операції.

Зазначено, що запит пішов за адміністрацією після того, як США відхилили попередній запит Тайваню на більш сучасний F-35 від Lockheed.

Разом з тим, Тайвань вже подавав заявку на покупку винищувачів в цьому місяці, в США вони повинні бути оформлені як офіційні пропозиції Пентагону і Держдепартаменту. Протягом 30 днів угоду можуть заблокувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що винищувач Dassault Mirage 2000 Військово-повітряних сил Тайваню впав в море біля одного з островів.

Так, 7 листопада винищувач покинув авіабазу для навчальної місії. Близько 18:43 він пролітав на відстані 74 км від портового міста Цзілун, коли раптом зник з радарів, і зв'язок з пілотом був втрачений.

РБК-Україна писало, що в горах Гумма в Японії в середу, 8 листопада, розбився вертоліт. У результаті аварії чотири людини загинули.