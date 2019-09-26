США можуть відкласти надання Україні 30 млн доларів військової допомоги, - Reuters

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розраховує, що, виділення близько 30 млн доларів з 250 мільйонів військової допомоги Україні в нинішньому фінансовому році, який завершується наступного тижня, будуть затримані. Про це повідомили в середу анонімні чиновники, передає Reuters.

Джерела агентства не уточнили, з чим може бути пов'язана затримка і чи має до неї стосунок ухвалене раніше Трампом рішення заблокувати 390 млн доларів військової допомоги Україні по лінії Пентагону і Держдепартаменту.

Нагадаємо, після прибуття до штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить затримувати виплати військової допомоги Україні, поки Європа не почне надавати їй допомогу.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп попросив припинити мільйонні виплати військової допомоги Україні приблизно за тиждень до дзвінка президенту Володимиру Зеленському.

19 вересня Палата представників Конгресу США схвалила виділення на військову допомогу Україні 250 млн доларів.