США можуть схвалити передачу Україні далекобійних систем MLRS найближчими днями, - CNN

Адміністрація Байдена готується збільшити кількість озброєнь, які вона має намір зрадити Україні. Очікується, що в списку нового озброєння з'являться і сучасні реактивні системи залпового вогню великої дальності MLRS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Американська сторона схиляється до того, щоб відправити РСЗВ Україні в рамках нового великого пакета військової допомоги й допомоги у сфері безпеки, про який можуть оголосити вже наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Польща придбає американські системи HIMARS. Новий контракт передбачає покупку близько 500 американських ракетних систем. Відзначимо, що Польща не вперше купує у США системи HIMARS. Про підписання подібного контракту повідомлялося в 2019 році.

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