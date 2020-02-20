США можуть направити до Туреччини ракетні комплекси Patriot

Сполучені Штати Америки можуть направити до Туреччини зенітно-ракетний комплекс Patriot у зв'язку з ситуацією в сирійському Ідлібі. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Reuters.

За його словами, переговори Туреччини і США про купівлю систем Patriot також тривають.

Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерело в Анкарі заявляло, що Туреччина зверталася до США з проханням поставити їм ЗРК Patriot для стримування Росії та сирійських урядових військ в Ідлібі. У турецькому Міністерстві оборони поспішили спростувати дану інформацію, однак пізніше все ж допустили можливість розміщення американських ракетних систем на території країни.

Нагадаємо, сьогодні турецькі військові почали нову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що попередні переговори з Росією щодо ситуації в Ідлібі не принесли результатів.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за даними ООН, починаючи з 1 грудня 2019 року сирійську провінцію Ідліб покинули близько 1 мільйона жителів. Сирійці масово покидають свої будинки через наступ на провінцію сил режиму Асада.