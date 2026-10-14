США могли намеренно скрыть предупреждение о массированных ударах по Украине, - CBS News

Во время массированной атаки во вторник, когда Россия выпустила десятки баллистических ракет и дронов по Киеву и Харькову, Украина не получила никаких предупреждений от партнеров.

По словам источников, американские чиновники ссылались на то, что система обнаружения запусков якобы вышла из строя из-за "плохой погоды".

В то же время, украинская сторона отвергла это объяснение.

Когда на следующую ночь Россия нанесла очередной удар, американская система раннего предупреждения снова заработала.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил демонстративное неуважение со стороны РФ и призвал США к жесткой реакции.

На фоне обострения ситуации украинские военные сообщили о перебоях в работе терминалов Starlink от компании Илона Маска.

По данным Минобороны Украины, в ночь на 14 октября SpaceX в одностороннем порядке ограничила работу военных терминалов Starshield во время движения, что усложнило миссию БПЛА и логистику.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа пригрозила прекратить обмен разведывательными данными и остановить закупку оружия через систему PURL, если Украина не прекратит глубокие удары по российской энергетике.

Сам Трамп заявил, что Вашингтон продолжает помогать Киеву и работает над прекращением войны.