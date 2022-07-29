США не змінюють політики по Тайваню, - Білий дім

США не змінювали свою політику в питанні Тайваню, Китай не має причин для надмірної напруги.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна .

"Немає причин у них для збільшення фізичної напруги, оскільки не змінилася політика США щодо Китаю", - сказав Кірбі журналістам у відповідь на питання про можливу військову активність Китаю.

Як заявив Кірбі, про незмінність політики США говорив президент Джо Байден під час телефонної розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном, що відбулася напередодні.