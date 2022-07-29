RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США не змінюють політики по Тайваню, - Білий дім

Фото: Джон Кірбі, офіційний представник Державного департаменту США (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

США не змінювали свою політику в питанні Тайваню, Китай не має причин для надмірної напруги.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна.

"Немає причин у них для збільшення фізичної напруги, оскільки не змінилася політика США щодо Китаю", - сказав Кірбі журналістам у відповідь на питання про можливу військову активність Китаю.

Як заявив Кірбі, про незмінність політики США говорив президент Джо Байден під час телефонної розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном, що відбулася напередодні.

Нагадаємо, Збройні сили Китаю почали військові навчання в Південно-Китайському морі.

Днями США направили до берегів Тайваню авіаносець, а Пекін погрожує острову тим, що йому "доведеться відчути гнів", якщо Пелосі все-таки відвідає цю територію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайТайвань