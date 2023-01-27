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США намерены ответить на годовщину вторжения России, но подробностей не будет, - Белый дом

Фото: в Белом доме и других ведомствах США готовятся к годовщине вторжения России в Украину (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Белом доме отметили, что подготовка к годовщине вторжения России в Украину продолжается полным ходом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию спикера Белого дома Карин Жан-Пьер 27 января.

"Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах. Но, как это обычно бывает, я не буду углубляться во внутренние дискуссии или перечислять какие-либо варианты действий, которые мы на данный момент рассматриваем", - сказала спикер.

В то же время, сегодня РБК-Украина сообщало, что президент США Джо Байден назначил Джеффа Зинтса, бизнесмена и бывшего координатора Белого дома по борьбе с COVID-19, новым руководителем аппарата Белого дома.

Кроме того, мы писали, что президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину, но пока не время для этого.

Напомним, по данным журналистов NBC, Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. Вероятно, американский лидер посетит Польшу, а также объявит новый пакет помощи Украине.

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