США намерены выделить Украине 7,4 млрд долларов до сентября

Соединенные Штаты намерены до сентября 2023 года передать Украине 7,4 млрд долларов финансовой помощи.
Об этом заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт миссии США в ООН.
"Соединенные Штаты после вторжения (РФ – ред.) предоставили почти 2 млрд долларов гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается в Украине и регионе. И мы передали правительству Украины почти 15,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Мы планируем предоставить дополнительные 7,4 млрд долларов к сентябрю", - заявила представитель США в ООН.
Томас-Гринфилд также напомнила, что 15 февраля ООН объявила о необходимости привлечь 3,9 млрд долларов для агентств и неправительственных организаций для обеспечения гуманитарной помощью людей в Украине, а также 1,7 млрд долларов для поддержки стран, принимающих миллионы украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует на следующей неделе перечислить Украине второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро из пакета помощи на 18 млрд евро.
Напомним, в декабре страны ЕС поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на 2023 год.
В январе Украина получила первые 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС.
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